Pêche à pied, snorkeling, stand up paddle… ces activités tendance à la mer

- SUP Yoga. Après avoir échauffé ses muscles en ramant, l’idée est d’enchaîner pendant plus de 75 minutes, des postures acrobatiques de yoga sur un « Paddle », une planche plus large et plus stable qu’un surf. Le mouvement des vagues fait travailler tous les muscles. Pour la touche d'exotisme, cette discipline se pratique notamment le long des cotes grecques au coucher du soleil.





- Le Char à voile est un grand classique sur la côte d'Opale, en Normandie, en Bretagne, en Loire-Atlantique et en Vendée. La voile se pilote à l'aide d'une barre de direction. La vitesse peut dépasser 80 km/heure. Il ne faut que quelques cours pour maîtriser le char et faire la course avec les petits camarades. Sensations garanties !