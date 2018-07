Petite escapade à vélo entre Talmay et Auxonne

Ce mercredi 18 juillet 2018, on vous emmène sur les routes de la Côte d'Or, idéales pour les balades à vélo. Du château de Talmay à la cité fortifiée d'Auxonne, en passant par la frontière du Jura, nombreuses sont les surprises et les sensations qu'offrent ces routes. Tout cela agrémenté par des rencontres originales. Une escapade idéale pour les amoureux de la nature ou des petits plaisirs de la vie qui ne coûtent pas grand-chose.



