Place aux sensations fortes à la Foire du Trône

Si vous êtes à la recherche de sensations fortes, la Foire du Trône est faite pour vous. Entre Count Down et Top Spin, l'estomac se retourne, le sang monte à la tête et l'équilibre n'y est plus après un tour. Pour ceux qui préfèrent profiter sans secousse, Fly Man offre le panorama idéal sur Paris.



