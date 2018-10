Plan mercredi : comment occuper les enfants ?

La semaine des quatre jours à l'école s'applique de nouveau dans huit communes sur dix. Avec le "Plan mercredi" du gouvernement, certaines communes bénéficient de 4 500 euros de subventions supplémentaires par an. Une somme certes minime, mais qui peut financer certaines activités sportives. A Sarzeau, dans le Morbihan, un centre aéré a l'opportunité de faire découvrir le BMX à nos tout-petits ainsi que la danse brésilienne. Des activités qui diffèrent amplement des simples coloriages ou des jeux de société en intérieur. Quant au coût pour les familles, il reste inchangé, soit neuf à seize euros en fonction des revenus.



