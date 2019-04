Plein soleil : voler en altitude

Dès les premières heures du jour, ils sont venus passer un long week-end en montagne, afin de profiter d'une fin de semaine idyllique. Face au massif enneigé de Belledonne, beaucoup ont sorti les voiles, pour faire du parapente. Pour espérer un jour côtoyer les cieux, patience et humilité sont les deux qualités indispensables.



