Pourquoi le Grand Prix d'Amérique fascine-t-il autant ?

Depuis sa création en 1920, le Grand Prix d'Amérique suscite beaucoup de passion. A chaque édition, il provoque la même ferveur et la même folie. Le temps d'une course, l'hippodrome de Vincennes devient le lieu le plus tendance de Paris. Retour en images sur l'histoire de cette course mythique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.