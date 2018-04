Pyrénées-Orientales : une journée entre montagne et mer

Ce samedi 21 avril 2018, le soleil était au rendez-vous dans le sud du pays que l'on soit, d'ailleurs, en montagne ou sur la plage. Mais finalement pourquoi choisir ? Dans les Pyrénées-Orientales, on peut s'offrir une randonnée en montagne et pique-niquer au bord de la mer. Tout cela en une seule journée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.