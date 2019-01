Que faire à Nantes le temps d'un week-end ? les incontournables et les bons plans

A Nantes, impossible de passer à côté du Passage Pommeraye, la fameuse galerie marchande du centre-ville. Un lieu qui a non seulement inspiré André Breton, mais aussi, dit-on, un certain Jules Verne… Non loin, des attractions de bois et d’acier fascinent tandis qu’un éléphant mécanique déambule dans la ville. Et pour la pause, rien de tel que la spécialité locale, le petit Lu...





PASSAGE POMMERAYE

Datant du 19e siècle, ce passage couvert est l'un des plus beaux d'Europe. Vous y trouverez divers commerces et des galeries richement décorées. Il permet de déambuler au milieu de structures mécaniques monumentales ouvertes au public face à la Loire. Ces machines inédites sont aujourd'hui le visage culturel et touristique de la ville.

http://www.passagepommeraye.fr/

Les Machines de l'île http://www.lesmachines-nantes.fr/





CHAMBRE D'HOTES : LA PÊCHERIE

C'est une ancienne voilerie devenue chambre d'hôtes. La Pêcherie est installée dans une vieille demeure d'armateur nantais.

http://surprenantes.com/fr/univers/la-pecherie-surprenante





LIEU UNIQUE

Une visite incontournable de tout périple nantais ! Quoi de mieux que d'aller déguster un petit LU dans l'ancienne usine des célèbres petits beurres? Les lieux ont été transformés en centre d'arts atypique dédié au bouillonnement culturel et à la convivialité.





LE BAR DE LA TOUR DE BRETAGNE

Au 32e étage de cette tour se cache un bar. Sous vos pieds, toute la ville de Nantes tandis qu'à l'intérieur, de drôles de sièges en forme d'œuf à la coque n'attendent plus que vous.





Et pour trouver un bon restaurant, une seul adresse : https://www.lestablesdenantes.fr/

Visitez également le site officiel de la Ville de Nantes