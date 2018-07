Que mettre dans ma valise l’été ?

Selon une enquête GFK de 2017, avec les Italiens et les Espagnols, les Français sont les Européens les plus friands d’itinéraires touristiques chargés, fertiles en découvertes culturelles. La plupart de ces journées se déroulent en plein air, souvent sous un beau soleil d’été. Raison de plus pour glisser un chapeau de paille et des lunettes de soleil dans sa valise et en profiter au maximum, sans risque d’insolation !

Pour être à l’aise en toute situation, on optera pour des vêtements légers et qui permettent d'éviter les coups de soleil comme une chemise à manches courtes ou un t-shirt. Pour la touche de style, on pourra choisir des motifs estivaux. Et comme, il est plaisant de se déplacer sans trimballer un barda, on s’équipera d’un bermuda et d’une sacoche type holster. Papiers, clés de voiture, téléphone… ultra-pratique, ce type de sac est assez grand pour loger tous ces indispensables sans être encombrant et permet de garder les mains libres en balade !