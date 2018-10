Raid Amazone 2018 : c’est parti !

Pas de moteur que de la sueur ! Après, la Guyane, l’Ile de la Réunion, l’Ile Maurice, le Kenya, Mayotte, la Malaisie, Bali, la Californie et le Cambodge…. C’est le Sri Lanka (ex Ceylan) qui sert cette année de théâtre à la 18e édition du Raid Amazones.





Ce raid 100% féminin met en concurrence des équipes de deux ou trois « Amazones » de tous niveaux. Si le défi sportif est évident, elles vivront également une véritable aventure humaine autour d’une passion commune : leur goût pour l’aventure. Parties de Paris ce mercredi, elles se défieront à partir de samedi et pendant 6 jours, en immersion totale dans la somptueuse nature de cette île verdoyante en forme de goutte d’eau, située au sud de l’Inde et dominée par des sommets culminants à plus de 2000 mètres d’altitude.





Au programme de cette épreuve opposant près de 266 baroudeuses : des courses d'orientation, des randonnées, du canoë-kayak, des parcours de VTT et, référence aux Amazones oblige, des épreuves de tir à l’arc.





Epreuve physique, le raid est aussi l’occasion de fraterniser avec la population locale et de découvrir la culture et les traditions d’un pays hôte connu pour sa production de thés exceptionnels, sa douceur de vivre et ses temples de toute beauté : celui de Kandy expose même une des dents de Bouddha.





Si le succès du Raid Amazones se confirme tous les ans, c’est parce que sa formule exalte des valeurs actuelles : reconnexion avec la nature, accessibilité et convivialité, esprit d’équipe et découverte sa propre personnalité à travers le sport et les autres. Des valeurs que défendent les partenaires qui soutiennent la courses comme les équipementiers officiels, Atlas for Men et Atlas for Women, dont deux équipes prendront le départ. Si comme elles, vous souhaitez prendre part à cette aventure, n’oubliez pas de vous inscrire à l’édition 2019 !