Rallye Monte-Carlo 2018 : les adeptes ont envahi les bords de route pour la première étape nocturne

Du bois pour le feux, de la nourriture, des vêtements chauds,... On croirait que Raphaël et Marie vont camper. Et pourtant, ils vont assister au prestigieux Rallye de Monte-Carlo. Ce couple a traversé 900 kilomètres pour voir la course automobile. Mais, ils ne sont pas les seuls. Comme eux, des centaines de spectateurs ont bravé la nuit noire pour être aux premières loges. Une fois arrivée en haut des montagnes, c'est la magie qui opère et la foule est en liesse. Seul le feu de la passion réchauffe ces inconditionnels de la course automobile.



