Equipement, préparation, sensibilisation… le guide du bon randonneur

Une fois certain d’être solide comme le roc, la première règle du randonneur consiste à n’acheter que des équipements marqués "CE". C’est à la fois un gage de qualité et de fonctionnalité. Les chaussures doivent faire l’objet d’un soin particulier. Ne partez pas en tong ou en basket ! Pour courtes distances, des chaussures souples suffiront. Mais, sur les terrains accidentés (trek, tout-terrain), donnez la préférence à des chaussures à tige mi-haute et à semelle crantée. Achetez vos chaussures, en fin de journée, lorsque le pied est un peu gonflé et prenez une taille au-dessus afin de pouvoir mettre de bonnes chaussettes en coton ou en laine si le temps vire au froid. N'hésitez pas à talquer vos pieds avant de les enfiler.





Côté vêtement, pensez à la technique des 3 couches : une seule couche en cas de beau temps (polo) ; une seconde (pull ou polaire) si le temps est incertain ; et une troisième en cas de frimas ou d’averses. Si possible, équipez-vous de vêtements de pluie en GoreTex, car cette matière étanche laisse la transpiration s’évacuer.





Vous aurez également besoin d’un sac à dos. Pour une courte randonnée, un sac de 40 litres suffit. Optez pour un modèle à sangle ventrale matelassée, plus confortable à l’usage. Ne le chargez pas trop. Son poids ne doit pas dépasser 20 %... de votre poids (par exemple 20 kg pour un homme de 100 kg). A l’intérieur, n’oubliez pas de glisser des lunettes de soleil, une gourde, de la lotion solaire et des barres énergétiques, car lors d’un effort soutenu le corps doit être régulièrement ravitaillé en glucides. Buvez aussi beaucoup d’eau afin de minimiser les risques de tendinite. N’oubliez pas d’emporter une trousse de premier secours et un couteau pliant.





Si vous évoluez sur une surface accidentée, des bâtons de marche peuvent sont utiles pour soulager les genoux en descente. Sur le plat, ils permettent de faire travailler la partie haute du corps et, en montée, ils absorbent une partie du poids du sac à dos. Les modèles en carbone (pliables) sont recommandés.