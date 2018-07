Refuge de Vallonpierre : une immersion dans une nature sauvage

Situé à plus de 2 000 mètres d'altitude, le refuge de Vallonpierre peut accueillir jusqu'à 39 randonneurs pour la nuit. Pour y parvenir, il faudrait cependant s'engager dans une marche de trois heures sur les sentiers sauvages du massif des Ecrins, dans les Hautes-Alpes. Une randonnée à faire en famille ou entre amis, pour découvrir ensemble un panorama idyllique de la force de la nature. Par ailleurs, l'arrêt au chalet de Vallonpierre permet aux marcheurs de profiter d'un cadre à l'écart du monde moderne, où les seules activités consistent à passer des instants conviviaux. Une distraction adaptée en cette période estivale.



