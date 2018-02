Rencontre avec Frédéric Fialais, un grand passionné des JO de Grenoble

Frédéric Fialais n'avait que 7 ans lorsqu'il a découvert les JO de Grenoble de février 1968 à la télévision. Cinquante ans après, il est devenu la mémoire de ce grand événement qui a changé son existence. Ce collectionneur a amassé 10 000 objets dont la lampe de mineur avec laquelle on a ramené la flamme olympique en France depuis la Grèce. Il a aussi conservé des équipements complets qui ont été utilisés lors des épreuves de luge. Frédéric Fialais souhaite la création d'un musée dédié aux JO à Grenoble.



