Rentrée littéraire : quel livre choisir parmi les 500 nouveautés ? Notre sélection

Après le succès critique et public du "Voyage de Marcel Grob", Philippe Collin et Sébastien Goethals reviennent avec un nouveau récit historique sur une époque oubliée et pourtant si proche : celle d’une Europe tiraillée par les idéologies, d’une Europe de la guerre froide.

Cela aurait dû être un livre pratique sur le Yoga qu’Emmanuel Carrère pratique depuis 30 ans. Mais quand tout s’effondre autour de soi, que la dépression vous rattrape, et que la méditation ne suffit plus, il faut retrouver le chemin vers la vie. C’est ce parcours que nous fait partager l’auteur, avec à la fin, toujours, un éclair de lumière.

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis voit s’évanouir ses rêves d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur judiciaire, on l’envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s’engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu’il s’agit en réalité d’un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices

À la manière d’un roman noir, cette fresque sociale et politique hyperréaliste s’impose comme le grand livre de l’Amérique déboussolée et marque l’entrée en littérature d’un jeune écrivain aussi talentueux qu’ambitieux.

Tous incarnent cette jeunesse meurtrie et désabusée qui, depuis le drame du 11-Septembre, n’a connu que la guerre, la récession, la montée du populisme et l’échec du rêve américain. Chacun d’entre eux est déterminé à atteindre le but qu’il s’est fixé.

Par un fébrile soir d’été, quatre anciens camarades de lycée désormais trentenaires se trouvent par hasard réunis à New Canaan, la petite ville de l’Ohio où ils ont grandi. Bill Ashcraft, ancien activiste humanitaire devenu toxicomane, doit y livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore a accepté de rencontrer la mère de son ex-petite amie disparue et veut en profiter pour régler ses comptes avec son frère, qui n’a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton s’apprête à retrouver son amour de jeunesse, mais le jeune vétéran, qui a perdu un œil en Irak, peine à se raccrocher à la vie. Tina Ross, elle, a décidé de se venger d’un garçon qui n’a jamais cessé de hanter son esprit.

Mémoire de Soie, d'Adrien Borne (Ed Jean-Claude Lattès) et Je suis née à Bergen Belsen d'Yvonne Salomon et Frédérique Agnès (Editions Plon)

La dessinatrice Cy réalise un très bel album aux crayons de couleur, dans un camaïeu de violet et de vert, dont la composition très travaillée est marquante. Elle met en avant un fait historique peu connu et rend hommage à ces femmes qui se sont battues pour que leur préjudice au travail soit reconnu.

Anais Nin - Sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff aux éditions Casterman

Album retraçant une partie de la vie de la poétesse et écrivaine Anais Nin, cette BD lève une partie du voile sur la mystérieuse personne qu'était cette femme faite de doutes et de contradictions. On découvre une femme qui jongle entre plusieurs vies, plusieurs personnages et pour qui le mensonge est la meilleure échappatoire. Véritable merveille pour les yeux, cet album puissant ne laisse pas indifférent.

Fausse garde de Merwan aux éditions Vents d'Ouest

Afin de devenir un pro du Pankat, Mané quitte son village natal pour rejoindre l’énorme cité d’Irap. Rapidement deux voies s’offrent à lui : la vie de champion dont il rêve depuis tout petit ou une vie de héros de l’ombre proche de l’illégalité. Quel avenir pour ce garçon facilement influençable ?

Une super BD d'action, dynamique et prenante qui pousse à la réflexion sur ce qui nous semble juste ou non.

La dernière rose de l'été de Lucas Harari aux éditions Sarbacane

Martin n'aurait jamais pensé passer son été dans une maison au bord de la mer, loin de sa petite vie de galères à Paris. Petit à petit, le soleil et l'ambiance estivale l'entrainent du côté de l'insouciance. Pourtant, tout n'est pas aussi léger qu'il n'y parait alors que des adolescents disparaissent...

Album aux couleurs magnifiques, "La dernière rose de l'été" est un polar prenant à l'atmosphère irréelle.

Peau d'homme de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat

Un travail sur la question du genre, dans une époque médiévale. Une jeune femme doit se marier mais elle ne connait pas son futur époux. Sa tante lui donne alors une peau d'homme, peau qui se transmet de mère en fille depuis des génération. Ainsi transformée en homme, elle fait la connaissance de son futur mari et découvre un univers qu'elle ne soupçonnait pas.

Très belle histoire, qui s'interroge sur le genre mais aussi sur l'orientation sexuelle.

Un travail comme un autre de Alex W. Inker aux éditions Sarbacane Très belle BD avec un parti pris graphique très intéressante. Adaptation du roman éponyme de Virginia Reeves. Une fable humaniste en résonance avec les questions économiques et sociaux actuels. Sur un homme qui ne trouve pas sa place ou à qui on ne donne pas sa place dans notre société du travail.

Charlotte l'impératrice Tome 2 de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme aux éditions Dargaud (Type Franco-Belge, classic) Récit historique sur Charlotte de Belgique, fille de Léopold Ier, roi des Belges, et de la reine Louise d'Orléans. Récit très bien mené et passionnant.

Raven T1 de Mathieu Lauffray aux éditions Dargaud (Type Franco-Belge, classic)

Une histoire de piraterie, de la grande aventure avec un trésor à la clef ! Mathieu Lauffray est déjà connu pour sa série Long John Silverq. Ici on suit un anti héro casse-cou et pénible mais au grand coeur. Beaucoup d'action.

Carbone et Silicium de Mathieu Bablet aux éditions Ankama Titre très attendu à la librairie.

Mathieu Bablet a variment connu le succès avec son album précédent "Shangrila". Ici aussi on est dans un récit de Science Fiction. On va suivre deux robots ultra perfectionnés : Carbone et Silicium. A travers leurs yeux on va voir évoluer l'humanité au fil du temps. Un récit d'anticipation, avec des dessins splendides.

L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean chez Delcourt D'abord publié sur instagram, cet album raconte toutes les angoisses de l'auteur. Et il y en a beaucoup ! C'est très drôle, tout le monde peut se reconnaître dans ces doutes qui assaillent l'auteur.

Géante de Nuria Tamarit et Jean-Christophe Deveney chez Delcourt Conte initiatique, "Géante" parle de la place que chacun se cherche dans la société. Céleste est une géante trouvée bébé par un couple d'éleveur dans la montagne. Elle y reste jusqu'à son adolescence et décide contre la volonté parentale de partir explorer le monde afin d'avoir sa propre vision des choses. Son long voyage nous amène à réfléchir à de multiples aspects de notre société.

La bombe de Denis Rodier et Laurent-Frédéric Bollée chez Glénat. (Documentaire)

Récit documentaire sur la naissance et l'utilisation de la bombe atomique. Absolument passionnant, bien rythmé. On découvre comment cette bombe atomique est née et dans quel contexte. Un dessin qui reste fonctionnel comme dans beaucoup de BD documentaires mais qui fonctionne justement très bien avec ce type de récit. En noir et blanc.