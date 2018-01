Grand Prix d'Amérique : Readly Express remporte la course, devant Bold Eagle et Propulsion

Readly Express a pris le meilleur sur Bold Eagle ce dimanche pour remporter le 97e Grand Prix d'Amérique qui se tenait à l'hippodrome de Vincennes.





Le trotteur, drivé par Björn Goop, est le plus "français" des concurrents suédois puisqu’à l’instar de Bold Eagle, Bird Parker et Charly du Noyer, il est un fils de… Ready Cash, l'étalon double vainqueur du Prix d’Amérique en 2011 et 2012. Le cheval suédois Propulsion piloté par Orjan Kihlström a pris la 3e place devant près de 40.000 spectateurs.