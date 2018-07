Retombez en enfance grâce à ce festival qui célèbre les cabanes en bois

On a tous une cabane dans la tête. C'est une maison qui laisse place à l'imagination la plus simpliste à la plus folle. Des architectes ont laissé parler leurs rêves et ont érigé sur une quinzaine de kilomètres 18 cabanes en bois. On peut admirer ces assemblages en bois au bord d'un sentier, d'une rivière ou au sommet d'une montagne. Celles-ci vous invitent d'ailleurs à vous initier à l'architecture et à découvrir la nature de ce petit coin de Savoie.