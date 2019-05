Rome de retour à Nîmes !

À Nîmes, la légion romaine s'est emparée de la ville, et le public aussi. Faire de la ville la Rome française, c'est la stratégie touristique de la municipalité. Avec la candidature de la Maison Carrée au patrimoine mondial de l'Unesco, et l'inauguration en 2018 du Musée de la Romanité, la course à l'héritage de l'Empire romain est lancée.



