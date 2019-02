S’initier aux raquettes cet hiver pour changer du ski

En montagne, le temps change vite. Pour faire face à toutes les situations, le mieux est de s’habiller en respectant la technique de l’oignon. Elle consiste à s’envelopper de 3 couches de vêtements : d’abord une première couche, de préférence en fibres synthétiques ou en laine pour laisser la transpiration s’évacuer. Puis une seconde couche, par exemple constituée d’un pull ou d’une polaire qui retient la chaleur tout en étant respirant. Enfin, une troisième couche comme une veste de type parka ou une doudoune déperlante pour affronter le froid et faire face aux intempéries. Pour être à l’aise, on choisira ces différents vêtements assez amples pour ne pas réduire sa liberté de mouvement. Enfin, on protégera sa tête du froid avec un bonnet, une casquette ou une chapka et ses mains avec des gants ou des moufles.





Les raquettes peuvent se porter avec plusieurs types de chaussures. On protégera les pieds du froid grâce à une ou deux paires de chaussettes en laine et polyester ou des chaussettes de ski en fibres Thermolite® qui facilitent l’évacuation de la transpiration. Une fois le pied sur l’étrier de la raquette, la chaussure est maintenue grâce à des sangles de serrage. Il est donc préférable de choisir une chaussure rigide avec des débords avant et arrière permettant l’utilisation des crampons.





Avant de se lancer, les plus frileux n’oublieront pas de glisser un chauffe-main dans la poche de leur veste et une lampe frontale si la balade commence tôt ou prend un peu plus de temps que prévu. Sans oublier des bâtons de marche télescopiques qui facilitent le franchissement des obstacles, et permettent parfois d’éviter une chute !