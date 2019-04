Saint-Jean-de-Beauregard : une exposition florale hors du commun

Le jardin du château de Saint-Jean-de-Beauregard abrite la Fête des plantes du printemps de l'Essonne. Chaque année, les collectionneurs et les pépiniéristes présentent des variétés de plantes et de fleurs, quasiment introuvables dans les jardineries. Pour sa 35ème édition, l'exposition, qui attire de plus en plus de visiteurs, bat des records de fréquentation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.