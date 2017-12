Saint-Martin-Vésubie : Les randonnées en raquettes ont la côte

Loin de l'agitation des grandes stations des sports d'hiver, la randonnée en raquettes est propice à Saint-Martin-Vésubie. Marcher dans la neige au milieu des sapins en longeant la rivière presque gelée et profiter du bon air de la montagne est un pur bonheur pour les adeptes. Pour se réchauffer et reprendre des forces, tous les randonneurs s'arrêtent dans le restaurant l'Alpage. L'ambiance y est chaleureuse, la cuisine copieuse. Au menu fromage et charcuterie de pays, le goût des bonnes choses de la montagne. Une cuisine authentique, les amis, la neige, des plaisirs simples pour bien commencer les vacances.



