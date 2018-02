Savoie : des conditions climatiques favorables pour les vacances d'hiver

Les vacances d'hiver commencent dans la zone A. En Savoie, les skieurs peuvent profiter du soleil et d'un enneigement exceptionnel. 15 centimètres de neige sont tombés le 12 février 2018 dans le département. Une situation qui favorise également les activités touristiques. La station de Valmorel et les hôtels affichent déjà presque complet.



