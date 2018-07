Scoutisme, l'apprentissage de la vie en groupe

Pour les scouts, l'été se passe en pleine nature autour d'un feu de camp. Les adeptes de ce mouvement de jeunesse n'ont jamais été aussi nombreux. Âgés de onze à dix-sept ans, ces adolescents ont quitté l'Essonne pour passer quinze jours dans la forêt vosgienne. Pour une centaine d'euros, les jeunes apprennent à être autonome et à s'entraider, découvrent de beaux paysages, et sont libres d'être eux-mêmes. Actuellement, le scoutisme se veut éducatif : on apprend des autres. Elle pousse également les jeunes gens à être actif sur le long terme.



