SEPT À HUIT LIFE - Adultes et fous de jouets

Playmobil, Lego, Barbie, ... Certains n'y voient que des marques de jouets célèbres, mais pour d'autres comme Jean-Michel Leuillier et Tina Brettnacher, c'est bien plus que ça : c'est un refuge. Ces collectionneurs très inspirés nous font découvrir leur passion, souvent coûteuse. Leurs créations, qui ont grandi avec eux, font le bonheur de leurs proches, et même parfois d'admirateurs venus de tout notre pays.