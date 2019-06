SEPT À HUIT - Poitiers, la mue du Futuroscope pour en mettre plein les yeux

Sur terre avec Sébastien Loeb, dans l'espace avec Thomas Pesquet, et même dans le monde imaginaire des Lapins Crétins, ce sont des aventures et des expériences en tous genres que propose désormais le Futuroscope de Poitiers. Bousculé par la concurrence, le parc a fait sa mue pour devenir plus ludique et moins pédagogique. Il s'est lancé dans la course à la nouveauté en multipliant les partenariats.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.