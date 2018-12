Ski de randonnée, une autre manière de découvrir la montagne

Pour préparer une randonnée, on échauffera ses articulations et ses muscles et on absorbera des aliments qui « tiennent » au corps (sucres lents, féculents, etc.). On pensera aussi à prendre des lunettes de soleil et de la lotion pour protéger ses yeux et sa peau contre le rayonnement du soleil.





Pour évaluer la difficulté de l’effort à produire, le premier critère à prendre en compte est le dénivelé. Généralement, on estime que 700 à 900 mètres de montée représentent 2 à 3 heures d’effort. Ce niveau est adapté aux débutants ou aux pratiquants peu entraînés. Un cran au-dessus, un dénivelé de 900 à 1200 nécessite déjà un peu de pratique et un bon entraînement. Enfin, plus de 1200 mètres de dénivelé réclament de l’expérience et une excellente condition physique.





Le second critère à prendre en compte est évidemment la météo. Comme pour le hors-piste, le risque principal découle de l’instabilité potentielle du manteau neigeux et des risques d'avalanche. La nivologie est aussi à mesurer. Les conditions météo changeant rapidement en montagne, on partira bien équipé (les chaussures doivent être assez grandes pour permettre le port de 2 paires de chaussettes) et en se munissant d’une boussole, d’un altimètre et d’une carte du parcours.





Pour les skieurs qui ne pratiquent qu’occasionnellement le ski de randonnée, inutile de se ruiner. Il est possible de louer le matériel nécessaire dans un magasin de sport. En choisissant ses skis, on optera plutôt pour un modèle parabolique, d’une longueur inférieure de 10 à 20 cm à la taille du skieur. De même, autant choisir un frein-ski si le loueur propose ce modèle de fixation. Enfin, pour les peaux de phoque, on préférera un modèle ajusté à la largeur du ski. Avec un modèle parabolique, la peau doit suivre les carres sur le 1/3 central du ski.





Avant de partir, il faut aussi penser à prendre une petite bombe de colle pour replacer la peau si elle se détache et une gourde pour s’hydrater périodiquement. Boire (de l’eau) est en effet le meilleur moyen de se prémunir contre les courbatures et les crampes !