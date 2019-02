Les 5 gadgets tendance pour briller aux sports d’hiver

La saison de la glisse bat son plein. Les stations de sports d’hiver attendent de pied ferme les vacanciers avec un taux d'enneigement appréciable pour tous les amateurs de ski. Que vous planifiez de vous rendre à Serre Chevalier, Avoriaz, Peyragudes, Font Romeu, Gerardmer, Metabief ou Le Mont Dore, assurez-vous d'avoir pensé à votre équipement et pour être tendance à certains accessoires.





1. La première chose à faire est de vous doter d’une paire de ski hors du commun. Les skis Pinel & Pinel/Lacroix rendent ce rêve accessible à condition de disposer de 50.000 euros. C’est le prix à payer pour s’offrir une paire de "Courchevel exclusive". Livrés dans une malle à roulettes sur-mesure conçue par Pinel & Pinel, ces skis blancs à la semelle noire sont fabriqués en Titanal et comprennent un noyau bois à densité variable Vic System ainsi qu’une semelle Electra. Avec eux, Lacroix fournit une paire de fixations LX Smartrack, des bâtons en carbone, des gants de ski en cuir, un masque de ski et deux vides poches en cuir. Cerise sur le gâteau, les "Courchevel exclusive" sont livrés avec un "pass" annuel pour les 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde avec 600 km de pistes !

Et aussi : afin de ne pas perdre des skis de cette valeur, on peut les équiper d’un émetteur bluetooth permettant de les géolocaliser en temps réel via un smartphone.





2. Brrrr ! Les gants électriques chauffants permettent de garder les mimines bien au chaud quelle que soit la température. Différents constructeurs en proposent. Comptez environ 250 euros pour un modèle fiable. Les gants sont ravitaillés par des piles rechargeables (5,5 watts par gant) et restent agréables à porter même lorsque les batteries sont à plat (jusqu'à 8 heures à basse température et 2,5 heures à forte chaleur) grâce à leur coque polyester étanche.

Et aussi : les t-shirt grand froid connectés et les semelles chauffantes avec thermostat intégré pilotables depuis un smartphone !





3. Si vous avez un VTT, le transformer en vélo des neiges n’est qu’une formalité. Il suffit de fixer une planche sous la roue avant et arrière grâce à un système clipsable. Deux mâchoires métalliques s'ajustent aux roues du vélo et les maintiennent en place. Les planches possèdent également un bord en acier et des extrémités recourbées sur le côté afin de pouvoir virer sec.

Selon les fabricants, le coût de ces prothèses hivernales varie de 400 à 500 euros.

Et aussi : le masque connecté pourvu d’un petit écran sur lequel le snowboardeur peut visualiser le dénivelé, l'altitude, la vitesse, la distance ou encore le plan des pistes en temps réel !