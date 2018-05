Coulée verte : s’aérer sans quitter Paris, c’est possible !

On l’a baptisée la promenade René Dumont, du nom du premier candidat écologiste à une élection présidentielle. En y allant, vous comprendrez pourquoi. Vous allez découvrir un poumon vert en plein 12ème arrondissement. Sans quitter Paris, sans embouteillage, avec, à la clé, un dépaysement garanti qui vous mènera jusqu’au Château de Vincennes. Pour parcourir ces quelques 5 kilomètres, vous pouvez opter pour le vélo, toujours sympa avec les enfants, mais attention renseignez-vous ce n'est pas accessible sur l'ensemble du parcours.





Pendant votre promenade, vous allez tantôt prendre de la hauteur et voir les immeubles autrement, tantôt vous enfoncer dans des tunnels, et contempler des cascades et des rochers. Sans oublier les multiples passerelles et tranchées qui amuseront les enfants. Vous pourrez au passage leur donner quelques cours de botanique. Sur la Coulée verte, il y en a pour tous les goûts : des arbustes à feuilles persistantes, des plantes grimpantes, des fleurs de toutes les couleurs – pas besoin de connaître leur nom – on peut se contenter de les trouver jolies !