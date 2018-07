L’été à la montagne : vous ne risquez pas de vous ennuyer

Les périodes de transhumance sont le moment idéal pour découvrir le monde pastoral et les fermes d’alpage. C’est l’occasion de faire découvrir l’agropastoralisme (couplage de l’élevage et de l’agriculture) aux enfants, mais aussi de déguster les fromages de montagne : Tomme, Reblochon fermier, Tommette, Beaufort, etc, et les spécialités qui vont avec, raclettes, fondues, tartiflette, au menu toute l'année.





Les vacances à la montagne, c’est aussi l’occasion de découvrir les vins d’altitude, produits par des vignes situées à des altitudes supérieures à 500 mètres ou sur des pentes fortes de 30 % (et davantage). Ces vins de montagne sont typés. Parmi les plus connus, on peut citer le vin jaune du Jura et le vin de paille, la Clairette de Die ou encore l’Irouléguy du Sud-Ouest. Les cépages Savagnin, Chardonnay, Poulsard, Pinot noir ou Trousseau sont aussi à découvrir.





Un séjour en montagne peut être l’occasion de se mettre à la pêche. Lancer sa ligne dans un lac de montagne d’altitude, un torrent, un ruisseau est une activité qui plaît aux grands comme aux petits. Notamment lorsque l’on peut déguster le soir même les truites prélevées dans la matinée !