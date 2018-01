Sport d'hiver : "J'ai testé..." les nouvelles techniques de glisse

Vous comptez peut-être passer vos prochaines vacances d'hiver à la montagne ! Les stations se préparent désormais à accueillir les skieurs. Certaines vont vous proposer de dévaler les pentes de façon originale. Nos reporters ont testé de nouvelles manières de faire du ski pour vous, à leurs risques et périls. Au programme : le snowskate, le wingjump et le ski-hockey.



