Stage de pêche : une passion de père en fils

La pêche s'apprend en famille, génération après génération. C'est ainsi que Fabien Mercier propose des stages familiaux dans le Gard, en Haute-Loire, pour entretenir la tradition. Le guide de pêche connaît les bons endroits pour pêcher à la mouche des truites sauvage et prend plaisir à partager ses acquis. Au-delà du dépaysement, le père et le fils peuvent perfectionner leurs techniques et resserrer leurs liens. Cette journée leur a également permis de créer des bons souvenirs à partager entre eux.



