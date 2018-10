Tendance : la revanche du babyfoot

La gamelle, la roulette, la pissette... les vocabulaires du babyfoot résonnent dans les entreprises. Ce sport de bistrot, né à la fin du XIXe siècle, a beaucoup souffert de la concurrence des jeux vidéo mais il fait son grand retour. De plus en plus d'entreprises l'adoptent pour leurs salariés. Un moyen pour ces derniers de se détendre entre le matin et l'après-midi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.