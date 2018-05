The Voice, une compétition qui peut changer toute une vie

Raffi, Maëlle, Casanova et Xam... Ce sont nos finalistes pour cette septième saison de "The Voice". Ultime répétition pour nos quatre candidats qui devraient donner les meilleurs d'eux-mêmes lors de la grande soirée du samedi 12 mai. Ils ont encore quelques heures pour parfaire leurs prestations. Notre équipe est allée à leur rencontre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.