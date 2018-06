Thoiry : un safari plein de surprises !

C’est maintenant le moment de pénétrer dans les tunnels de verre pour un face à face inoubliable avec les lions, les tigres et même les hyènes ! Beaucoup mieux pour faire connaissance avec des animaux qu’au travers d’une grille. Un grand moment pour les enfants : le repas des lions. Les soigneurs déposent les impressionnants morceaux de viande directement sur le tunnel et aussitôt les lions bondissent. Entre eux et vous, rien qu’un bout de verre. Frissons assurés !

Dirigez-vous ensuite vers le Lemurtreck et empruntez les ponts en bois qui relient 3 îles. Là, vous allez vous trouvez nez à nez (ou presque !) avec des lémurs à ventre rouge et autres petits singes. Ils sont agiles, ils sont blagueurs… bref, un moment plein d’humour avec les kids.

Ne ratez pas non plus l’Arche des petites bêtes, et faites découvrir aux enfants un autre monde animal, tout aussi fascinant que celui des éléphants. On inverse ici les rôles, et on se sent gigantesque face aux lézards, caméléons et autres batraciens. Au total, pas moins de 41 vivariums !

Incontournable également, le labyrinthe végétal, planté il y a plus de 30 ans, et qui s’offre une deuxième jeunesse au travers d’animations très ludiques. Ainsi, les enfants vont faire la connaissance d’une mygale géante (10 mètres d’envergure quand même !). Ils devront répondre à une série d’énigmes tout en empruntant l’un des deux itinéraires du labyrinthe… et en observant leur environnement : s’agit-il de vrais animaux ou pas ? Un subtil mélange de réalité et d’imaginaire.