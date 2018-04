VIDÉO – Roadtrip en Argentine avec pour guide Héloïse et Olivia

Dans le précédent numéro de Globetrotters, Olivia et Héloïse, binôme hors du commun, nous guidaient à travers les dunes d’Atacama, un des déserts les plus arides au monde, situé au nord du Chili. Des aventures mêlant camping-sauvage ou encore balade à cheval, qu’elles partagent sur leur chaîne Youtube "We wheel rock you", du nom de leur projet rassemblant plusieurs centaines de donateurs.





Cette semaine, elles nous proposent une escapade dans le pays voisin, l’Argentine. Au programme : Puerto Piramidès, lieu idéal pour admirer les quelque 1400 baleines qui séjournent dans ses eaux, mais aussi Buenos Aires la capitale du tango de rue, ou encore la splendide montagne aux sept couleurs qui conclut l’aventure argentine avant une dernière étape au Pérou.





