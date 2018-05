Tout le monde danse en plein air avec l'opération "Tous à l'opéra"

L'opéra peut ouvrir ses portes à tout le monde quelques jours par an. C'est notamment le cas d'une trentaine de théâtres, ce week-end des 5 et 6 mai 2018, dans le cadre de "Tous a l'opéra", une opération destinée à casser l'image élitiste des lieux de culture. L'expérimentation a aimanté tous les publics, les connaisseurs comme les découvreurs.



