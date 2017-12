"Toute ma vie j'ai rêvé"... d'être chef d'orchestre

Après avoir été soigneur animalier, Quentin Fichet se rêve en chef d'orchestre. Notre journaliste a pris la direction de la Philharmonie de Paris pour réaliser son rêve le plus fou. Il a notamment rencontré l'un des plus grands chefs d'orchestre français François-Xavier Roth, qui lui a dispensé des cours particuliers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.