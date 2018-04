Traverser la Corse en vélo électrique

Quand on parle de la Corse, on imagine tout de suite des routes escarpées et des pentes parmi les plus raides du pays. Désormais, il est possible de la parcourir à coups de pédale et sans effort avec le vélo électrique. Plus qu'un mode de transport, l'appareil représente le meilleur moyen de préserver l'île de beauté et ses grands espaces à l'équilibre fragile.



