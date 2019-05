Trentenaire de la pyramide du Louve : un couple a passé la nuit avec Mona Lisa

À l'occasion des 30 ans de la pyramide du Louvre, la célèbre plateforme de location de logements a offert à Daniela et Adam, une soirée et une nuit inoubliable au plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. Ce qu'a vécu le couple, même les plus grands chefs d'État n'ont pas eu ce privilège. À l'exemple de la visite des plus belles œuvres prestigieuses ou du dîner en tête-à-tête avec La Joconde. Pour le gagner, Daniela avait répondu à la question : "Pourquoi La Joconde aurait-elle envie de vous inviter ?".



