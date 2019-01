Tricot : les hommes s'y mettent aussi

C'est une nouvelle tendance qui fonctionne aussi bien à Hollywood qu'à Paris ou à Marseille. Les hommes se mettent ou se remettent au tricot. Des acteurs, comme Ryan Gosling, n'hésitent plus à l'assumer comme passe-temps. Dans notre pays, ils sont de plus en plus nombreux à maîtriser parfaitement le point Tour Eiffel.



