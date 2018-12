Tyrolienne à Val Thorens : sensations fortes garanties

Le ski n'est plus forcément l'activité reine des vacances à la montagne. La tyrolienne est la dernière création de Val Thorens. Elle lance les vacanciers à 65 mètres au-dessus du sol et peut atteindre 80 kilomètres par heure de vitesse de pointe. Cette structure offre deux minutes et vingt secondes de sensations fortes. Elle est accessible en hiver comme en été.



