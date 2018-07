Un départ en vacances de dernière minute ? Un service de location de vêtements prépare votre valise !

"Chérie, prends tes affaires, on s'envole pour le soleil !" Ce type d'initiative ne laisse personne indifférent, d'autant plus lorsque c'est sa moitié qui la prend. La tentation est trop forte de troquer la grisaille parisienne pour les plages méditerranéennes. Mais revers de la médaille, il faut préparer une valise. Et ce n'est pas une mince affaire !





C'était sans compter sur Lougage qui - depuis deux ans maintenant - propose un service inédit de location de vêtements et d'accessoires pour partir en vacances. Une valise clé en main quelle que soit l'occasion : mariage, vacances, ski... Telle une boutique, la plateforme met à disposition plusieurs collections renouvelées tous les six mois. Un partenariat passé avec 35 marques et créateurs.