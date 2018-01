Un petit tour à La Clusaz avec Edgar Grospiron

C'est ici, à La Clusaz, dans le département de Haute-Savoie, que tout a commencé pour Edgar Grospiron. Avant d'être médaillé d'or en ski de bosses, le skieur venait s'entraîner dans cette station. C'est donc avec fierté qu'il nous fait visiter les lieux. Là-bas, tout le monde le connaît et il y a même ses petites habitudes depuis l'âge de dix ans. En 40 ans de vie commune, Edgar a beaucoup reçu et beaucoup donné à La Clusaz. On apprend qu'une piste a été rebaptisée « Mur Edgar » en 1998 pour célébrer ses titres. Et comme si ça ne suffisait pas, un gâteau saveur citron, banane et caramel porte également son nom.



