Un quartier du 20e arrondissement de Paris parmi les "endroits les plus beaux au monde" selon le Guardian

Où fait-il bon vivre en Europe ? C'est la question judicieusement posée par le Guardian dans un article intitulé "10 of the coolest neighbourhoods in Europe" (les dix quartiers les plus cools en Europe). Et, cocorico, la France y figure, à la dixième position. Plus précisément, Paris et son 20e arrondissement, culturellement chargé. "C'est là où Oscar Wilde et Edith Piaf sont enterrés", précise d'emblée le journal britannique.

L'article évoque dans le détail le quartier de Charonne et de la place de la Réunion, ancien champ de vignes décrit comme "populaire, chaleureux et bohème". "Une zone multiculturelle de familles actives d’artistes et de musiciens" qui a considérablement séduit le journaliste globe-trotter.