Une classe de neige aux Angles, l'occasion de connaître les joies du ski

C'est la saison des classes de neige pour les enfants de la zone B qui partiront en vacances à partir du 8 février 2019. Aux Angles, dans les Pyrénées-Orientales, grand air, glissades et moments de détente entre copains sont au rendez-vous. Une semaine de ski à coût réduit, rendue possible grâce à des aides. Pour certains de ces élèves, ce séjour dans la poudreuse est une grande première.



