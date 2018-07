Une escalade sur la falaise des Gaillands

L'escalade n'est pas réservée aux plus téméraires. En effet, il existe des parcours adaptés aux plus petits. Si les débuts sont un peu hésitants, parfois la grimpette ne leur fait pas peur. Certains enfants s'initient à l'escalade à la falaise des Gaillands avec une hauteur de près de 85 mètres. Pour pratiquer, il est indispensable de s'équiper. Généralement âgés de cinq à dix ans, ils évoluent dans quatre couloirs et peuvent monter à plus de 20 mètres de haut.



