Cet été, tentez l’expérience de la randonnée aquatique !

Le grand saut dans un bain de fraîcheur au cœur de l’été. Une randonnée en eau vive pour des sensations fortes dans les Alpes-Maritimes, ça vous tente ? À la portée de tout le monde, cette activité est un moyen idéal pour se rafraîchir. Pas besoin de corde, il suffit de suivre le guide qui vous fera découvrir les cascades et les toboggans. Et peu importe votre niveau : vous pouvez vous adonner à cette activité même si vous êtes débutant, et ce à partir de l’âge de 8 ans. Et si à un moment vous avez peur, le moniteur vous sortira de l’eau pour marcher sur la terre ferme.