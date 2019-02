Vacances d'hiver : allégez la facture !

À Gérardmer dans les Vosges, la demande de résidence secondaire n'a jamais été aussi importante. Le taux de réservation en hôtel et location varie entre 90 et 100 % pour les semaines à venir. Les petits budgets s'y retrouvent avec moins de 25 euros la journée et le sixième jour offert. Les stations vosgiennes ont aussi misé sur d'autres activités moins sportives et moins coûteuses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.