Vacances de Noël : chassé-croisé dans les stations de ski

Dans la station de ski de Val Thorens, certains vacanciers ne résistent pas à l'envie de skier même s'ils viennent d'arriver. D'autres préfèrent s'installer tranquillement avant de se lancer sur les pistes. Dans ce chassé-croisé des valises, les vacanciers qui doivent rentrer sont tristes, d'autant plus que soleil est au rendez-vous à Val Thorens.



