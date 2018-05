Et si vous tentiez le tourisme durable ?

L’environnement est tendance et certains professionnels en profitent pour appâter les éco-gogos. Plusieurs labels permettent de repérer les territoires et les agents économiques jouant réellement la carte du tourisme vert. En France, le label le plus connu est celui de "parc naturel régional". En 2018, on recense 52 parcs labellisés, situés aux quatre coins du territoire. Tous ont fait le choix de l’écotourisme. A savoir, la mise en valeur du patrimoine culturel local sous toutes ses formes : cuisine, architecture, produits, services, etc. Généralement pratiqués en petits groupes ou à l’échelle individuelle, les séjours organisés dans ces grands espaces privilégient l’observation et l’étude du milieu naturel. Certains parcs, comme celui du Perche ou des Baronnies provençales donnent la possibilité de dormir dans des cabanes, parfois juchées au sommet d’un arbre (environ 150 euros/nuit), dans des roulottes, des hamacs… Les randonnées constituent la valeur sûre de chacun de ces territoires.





Qu’il s’agisse de chambres d’hôte, de gîte de séjour ou de gîte d’enfants, le label "Gîtes Panda" décerné par le WWF, garantit aux touristes un paysage en qualité cinémascope ainsi qu’une faune et une flore abondante. Pour obtenir le label "Gîtes Panda", les propriétaires doivent montrer patte verte. C’est-à-dire s’engager dans la préservation de l’environnement. Les gîtes sont dotés d’un équipement d’observation pour contempler la nature. Il comprend des jumelles, des cartes, un guide d'identification de la faune et de la flore locale, etc.





Autre label, "la clé verte" récompense les campings, hôtels, gîtes, pour leur volontarisme en matière de tourisme durable. Leur cahier des charges comprend la gestion de l’eau, de l’énergie et va jusqu’à l’utilisation de produits respectueux de l’environnement (compost, etc.). A titre d’exemple, un forfait camping en famille (2 adultes - 2 enfants (- de 12 ans) -1 place -1 caravane ou tente - 1 véhicule) dans un camping « clé verte » du Jura se monte à 25 euros/jour en pleine saison. Naturellement, plus on se rapproche du soleil et de la mer et plus les prix grimpent…